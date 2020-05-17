Москвичей предупредили о грядущем аномальном похолодании

Жителей Москвы с начала следующей недели ожидает аномальное похолодание. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, пишет «Российская газета».

В понедельник, 18 мая, максимальная температура воздуха составит 14 градусов, а уже со среды до пятницы столбики термометра будут находиться в пределах 9-13 градусов. Ночью может быть до минус двух градусов. Похолодание связывают с переносом воздушных с северо-запада в центральную часть страны.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся сильном ветре. По данным МЧС, будет дуть юго-западный и западный ветер с порывами 13-18 метров в секунду. Спасатели рекомендовали пешеходам и автомобилистам держаться вдали от рекламных конструкций, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

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