Москвичей предупредили о грядущем ночном холоде

Столичный регион в ночь с четверга на пятницу, 14 июня, накроет холодный воздушный фронт. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По утверждению синоптиков, в ночные часы температура в Москве опустится до около плюс 10 градусов, местами по области термометры покажут отметку плюс 1 градус. При этом дневная температура снова будет достигать 25-28 градусов.

Пережить жару в грядущие выходные помогут дожди, которые пройдут из-за активизирующихся фронтальных разделов, добавили в «Фобосе».

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