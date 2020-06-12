Москвичей предупредили о ливне и граде в День России

В Москве в 12, в День России, ожидается ливень, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, это связано с прохождением холодного атмосферного фронта, «сопровождаемого грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, грозами, шквалом и локальным градом с понижением температуры до климатической нормы июня». Отмечается, что за сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 19-24 градуса.

Атмосферное давление будет падать, а к вечеру станет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

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