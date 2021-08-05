Москвичей предупредили о ливнях и грозах

В Москве в четверг, 5 августа, ожидается до 25 градусов тепла, а также ливень с грозой. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

«В течение дня метеоусловия возьмут курс на постепенное ухудшение. Дело в том, что с запада надвигается волновой атмосферный фронт. Удаление до передовых полчищ дождевых туч составляет километров 150-200 уже. Вся эта масса медленно, но верно наступает на столицу», — заявил синоптик.

По его словам, после 15-16 часов начнутся небольшие дожди, а вечером на Москву обрушится ливень с грозами. При этом ветер будет южный. Воздух прогреется до 23-25 градусов в Москве и до 21-26 градусов в области.

Ранее эксперт предупредил москвичей о возвращении 30-градусной жары. По его словам, она вернется в столичный регион в пятницу, 6 августа. В конце текущей недели москвичей ждет облачная и жаркая погода, возможны кратковременные осадки, местами весьма умеренные.

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