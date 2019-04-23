Москвичей предупредили о майских ураганах и штормах

В конце весны и начале лета в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра. Об этом сообщил замдиректора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов, передает во вторник, 23 апреля, агентство «Москва».

По его словам, подобные природные явления могут происходить из-за контрастности воздушных масс. «Поэтому самый опасный период — это вторая половина мая — начало июня», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что уже на протяжении нескольких десятилетий из года в год ураганы и штормы становятся более интенсивными по силе. «Сложно сказать, сколько таких циклонов пройдет в мае, но если они пойдут, то, скорее всего, и вероятность возникновения, и интенсивность таких событий может быть выше», — пояснил Семенов.

В августе прошлого года на Москве-реке заметили мини-смерч. «Покрутился-покрутился и осыпался, так и не сформировавшись полностью», — комментировал автор размещенного в сети фото.