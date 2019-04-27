Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

Комары массово появятся в Москве в конце мая — начале июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

В ведомстве рассказали, что взрослые особи могут перезимовывать в щелях, подвалах и других укромных местах. Теплая погода разбудила насекомых.

Отмечается, что сейчас в Москве небольшое количество комаров, массовый лет начнется в конце мая — начале июне, когда насекомые из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения.

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