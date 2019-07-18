Москвичей предупредили о мешающих похудеть привычках

Главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал главные причины набора лишнего веса и рассказал о пищевых привычках, которые мешают похудеть. Он отметил, что каждый второй человек в мире сегодня имеет избыточный вес, сообщает «Экономика Сегодня».

По словам Мясникова, эволюционно тело человека нацелено на набор веса, так как на момент формирования людей как вида нагрузки были другими. Доктор считает, что современному человеку следует серьезно ограничивать себя в питании и стараться больше двигаться.

Он рассказал, что набор веса также зависит от генетики — наследственная предрасположенность к лишнему весу является причиной ожирения в 20 процентах всех случаев. Еще одна важная причина лишнего веса — принимаемые медикаменты. Среди них Мясников выделяет антипсихотики, которые способствуют прибавке в весе до 20 килограммов.

В числе факторов, провоцирующих ожирение — недостаток сна, болезни щитовидной железы и микробиом кишечника. Состояние микробиома может быть ухудшено разными способами, например, злоупотреблением антибиотиками в детском возрасте, указал специалист.

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