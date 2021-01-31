Москвичей предупредили о метели

В воскресенье, 31 января, в Москве ожидается снег и временами метель. Об этом жителей столицы предупредили синоптики на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, температура воздуха в столице в дневные часы составит от минус четырех до минус двух градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Вечером столбики термометров опустятся до пяти-семи градусов мороза. Направление ветра изменится, он будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление днем составит 728 миллиметров ртутного столба, а в ночные часы — 736 миллиметров ртутного столба. Кроме того, на столичных улицах ожидается гололедица.

Ранее синоптики центра «Фобос» пообещали москвичам февраль по «скандинавскому типу». По их словам, столбик термометра останется в значении немного ниже нуля. В центре добавили, что в новом месяце после кратковременной оттепели продолжатся снегопады.

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