Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Московским автомобилистам следует соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Уточняется, что в ночь на 23 февраля ожидается околонулевая температура с дождем и мокрым снегом, местами возможна гололедица. В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

22 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве может полностью растаять снег. По словам метеоролога, небольшой снежный покров сохранится лишь в парковых и лесопарковых зонах

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