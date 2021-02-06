Москвичей предупредили о морозах до середины февраля

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что морозная погода в столичном регионе продлится до середины февраля. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1»

По словам синоптика, пик наступившего похолодания придется на начало следующей недели из-за ясных безветренных ночей. Ожидается, что температура опустится до минус — минус 26 градусов, достигая местами минус 30 градусов. После этого морозы немного и медленно станут отступать.

В целом же, подытожил Шувалов, вся первая половина февраля будет достаточно холодная, средняя температура в дневное время составит минус 15 градусов, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидаются первые за последние десять лет настоящие морозы. В понедельник, 8 февраля, ночью ожидается минус 21-26, по области до минус 29 градусов. Днем минус 15-20 градусов. Во вторник, 9 февраля, температура воздуха опустится до «глубочайшего дна», достигнув минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем. Тишковец назвал этот показатель «супер аномальным».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!