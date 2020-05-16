Москвичей предупредили о надвигающемся сильном ветре

В Москве до утра 17 мая, ожидается сильный ветер. Об этом горожан и гостей столицы предупредило МЧС.

В оперативной информации о неблагоприятных метеорологических явлениях указано, что до 10 утра воскресенья будет дуть юго-западный и западный ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали пешеходам и автомобилистам держаться вдали от рекламных конструкций, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

В столичном Центре организации дорожного движения Правительства Москвы также призвали москвичей к осторожности, а также попросили оставаться дома.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!