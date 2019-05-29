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Москвичей предупредили о надвигающихся грозах

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В четверг, 30 мая, в Москве ожидается жаркая погода с ливнями и грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 28-30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, при этом порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В пятницу, 31 мая, температура опустится до плюс 24-26 градусов, сохранится вероятность гроз и дождей.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о возможности возникновения в городе торнадо или смерчей после периода аномальной жары, которая установилась в регионе на текущей неделе.

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