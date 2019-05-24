Москвичей предупредили о нападениях агрессивных ворон

Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя Мосприроды.

Горожанам посоветовали не подходить к птенцам и не брать их в руки. В Мосприроде уточнили, что ворона — крупная птица, и при нападении она старается ударить клювом в голову. «Серые вороны — заботливые родители, их не нужно винить за агрессию. Нужно отнестись с уважением к их родительскому инстинкту и разумно реагировать на их поведение», - уточнили специалисты.

Если птица все-таки атаковала, то не следует кричать и делать резких движений. попытаться медленно отойти или взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.

Еще одно средство защиты — зонт. «Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме, и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая. Для защиты в таких случаях мы рекомендуем постоянно носить с собой зонты», — советовал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

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