Москвичей предупредили о нехватке кислорода в воздухе

В середине дня в Москве начнет снижаться атмосферное давление, что приведет к погодной гипоксии — нехватке кислорода в воздухе, предупредили синоптики. Об этом сообщают «Метеоновости».

Такие изменения особенно неблагоприятны для метеочувствительных людей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и суставов, перенесших сосудистые нарушения и осложненные кислородной недостаточностью.

При этом, как отмечают синоптики, недомогания могут ощутить и совершенно здоровые люди, не зависимые от метеоусловий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг и пятницу, 15 и 16 октября, в столице пройдут небольшие и кратковременные дожди. Однако уже в выходные ночные температуры будут отрицательными, возможно выпадение мокрого снега.

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