Москвичей предупредили о нехватке кислорода в воздухе

Жителей Москвы предупредили, что их самочувствие в понедельник, 23 ноября, могло ухудшиться из-за погодных изменений. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Синоптики заявили, что в столице наблюдается резкое понижение атмосферного давления, геомагнитные возмущения и недостаточное содержание кислорода в воздухе.

Специалисты отмечают, что все эти факторы влияют на состояние не только метеозависимых, но и полностью здоровых людей. Москвичи могут, в частности, столкнуться с приступами стенокардии, мигрени, а также со скачками артериального давления и ощущением психологической нестабильности.

Кроме того, влажная погода и температурные «качели» повышают риск распространения респираторных заболеваний. Жителям столицы посоветовали в ближайшие дни следить за состоянием здоровья, а также избегать переохлаждений.

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