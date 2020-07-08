Москвичей предупредили о необычном климатическом явлении

Москвичей в среду, 8 июля, ожидает необычное климатическое явление — «температурный градиент». Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, в связи с прохождением холодного воздушного фронта разница между температурой в отдельных районах города может составлять до 15 градусов. «В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области — до 33 градусов, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — отметил специалист.

Ранее 8 июля сообщалось, что Москву накроют дожди и град — к утру четверга, 9 июля, в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Москвичей призвали не выходить на улицу без необходимости, быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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