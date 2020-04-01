Москвичей предупредили о «нешуточной зиме» и возвращении тепла

После резкого похолодания тепло вернется в Москву к выходным. Ожидается, что температура будет расти в среднем на 2-3 градуса в день, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, сегодняшняя холодная погода связана с резким изменением воздушных масс с южных на северные, поэтому в апреле пришла «совсем нешуточная зима». Синоптик также подчеркнул, что снег в конце марта — это не редкость. «Такое случается в среднем раз в четыре года», — отметил Вильфанд.

Предполагается, что к концу недели в столице установится до 9-11 градусов тепла.

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