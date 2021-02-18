Москвичей предупредили о неустойчивой морозной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о неустойчивой морозной погоде. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ночь на субботу, 20 февраля, температура может понизиться до минус 30 градусов, а затем повысится до минус 4-5 градусов днем и снова понизится во вторник, 23 февраля.

Синоптик добавил, что в конце недели температура будет ниже нормы на десять градусов, а во второй половине дня в субботу — на пять. Во вторник в столичном регионе снова ожидается понижение температуры до минус 10-15 градусов днем и минус 13-18 — ночью. «Дальше, по предварительным расчетам, вероятно дальнейшее снижение», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в марте. По его словам, экстремально высокой температуры в первый месяц весны в регионах европейской части России ожидать не стоит. «При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая», — сказал он.

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