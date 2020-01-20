Москвичей предупредили о новой «барической пиле»

В ближайшие дни в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Заметное изменение атмосферного давления метеорологи иногда называют «барической пилой». Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Отмечается, что в ночь на вторник, 21 января, давление будет интенсивно понижаться — днем оно упадет относительно понедельника на 15 единиц и составит 740 миллиметров ртутного столба. В среду, 22 января, давление понизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба, а в ночь на четверг, 23 января, начнет расти.

В начале января в московском регионе установилась ветреная погода, скорость и направления ветра постоянно менялись. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил назвать это явление «анеморумбометрической пилой».

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