Москвичей предупредили о переносе купального сезона

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало купального сезона в Москве и Подмосковье переносится на вторую половину следующей недели из-за дождей. Его слова приводит ТАСС.

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение», — отметил синоптик. Он добавил, что вода должна прогреться до 20-градусных значений к четвергу, 17 июня.

В настоящее время температура воды в столичном регионе составляет плюс 17-18 градусов.

Ранее москвичам предсказали жару до 30 градусов во второй половине июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральной части России и в Москве будет жарко, ожидается меньше дождей и превышение климатической нормы температуры.

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