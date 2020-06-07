Москвичей предупредили о первой летней жаре

Первая волна тепла с большой вероятностью начнется в Москве в воскресенье. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в течение пяти дней температурный фон будет превышать норму на пять градусов. Именно такое сочетание и называется волной тепла. Вильфанд пояснил, что это явление считается опасным, поскольку может плохо воздействовать на здоровье людей, особенно пожилых. В воскресенье днем в Москве температура воздуха составит 24-26 градусов тепла, в понедельник и вторник — 26-28 градусов, в среду воздух прогреется до 24-29 градусов тепла. В четверг и пятницу термометры могут дойти до отметки в 30 градусов. В ближайшее время метеорологи не ожидают похолодания, добавил ученый. Еще больше интересного в нашем [Facebook](https://www.facebook.com/moslenta.ru). Подпишись!