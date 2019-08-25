Москвичей предупредили о первых заморозках

В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник в столице будет солнечно и сухо, воздух прогреется до 21-23 градусов. Однако уже во вторник после обеда начнутся короткие дожди и усиление ветра. В город придет скандинавский антициклон.

В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки в 5-8 градусов тепла, днем температура будет держаться на уровне 15-18 градусов. По прогнозам синоптиков, до конца календарного лета москвичи уже не увидят 20-градусные температуры.

Холоднее всего будет во второй половине недели на востоке Подмосковья: ранним утром возможны первые заморозки.

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