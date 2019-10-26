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Москвичей предупредили о пике похолодания

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве пик похолодания на следующей неделе придется на среду и четверг, 30 и 31 октября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, в эти дни ожидаются околонулевые температуры днем и ночные заморозки. Кроме того, возможны осадки в твердой фазе: снег и гололедица.

В понедельник, 28 октября, пройдут ливни, на следующий день ожидается мокрый снег, а ночью от нуля до двух градусов.

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