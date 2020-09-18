Москвичей предупредили о платном входе в парк «Лосиный остров»

Вход в национальный парк «Лосиный остров» для физических лиц станет платным. Об этом москвичей предупредили на официальном сайте учреждения.

Такая мера вводится на основании постановления правительства России от 13 июля 2020 года и приказа Минприроды от 9 сентября 2020 года. Она направлена на «снижение антропогенной нагрузки, организацию регулирования посещения» парка.

Бесплатным в «Лосиный остров» вход будет для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих-героев военных действий, героев труда, детей-инвалидов, детей дошкольного и школьного возраста, детей-сирот, многодетных родителей, пенсионеров и малоимущих.

Полная информация об установленной плате за посещение парка будет размещена позже на сайте учреждения, аккаунтах в социальных сетях и на стенах непосредственно в парке. Вырученные средства будут направлены на развитие национального парка.

Ранее сообщалось, что в столичных парках стало появляться много диких животных. Это связано с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. Парки стали безлюдными, и животным стало там комфортно, как в естественных условиях обитания.

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