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Москвичей предупредили о погодной опасности

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве на понедельник, 8 апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Соответствующие данные опубликованы на прогностической карте, размещенной на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 апреля в столице будет облачно, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 9-11 градусов, в области возможно 8-13 градусов тепла.

Ранее синоптики обращали внимание на то, что, несмотря на преимущественно спокойный геомагнитный фон в столице, горожане могут ощутить ухудшение самочувствия. По их словам, весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности.

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