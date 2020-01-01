Москвичей предупредили о похолодании

В ночь на 2 января жителей Москвы ожидает похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отмечается, что температура воздуха опустится до минус пяти градусов в Москве и до минус семи в Подмосковье. Также синоптики ожидают увеличение снежного покрова до одного сантиметра.

В Росгидромете заявили, что в прошедшую новогоднюю ночь в Москве была зафиксирована положительная температура. Похожая ситуация наблюдалась в 1976, 1981, 1982, 1994, 1995 и 2017 годах. Самая холодная новогодняя ночь в столице за всю историю наблюдений была в 1905 году. Тогда температура воздуха опустилась до минус 33,6 градуса.

В пресс-службе отметили, что если исключить крайние температурные значения, то самыми характерными для новогодней ночи в столице являются морозы от 5 до 10 градусов.

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