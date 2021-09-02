Москвичей предупредили о похолодании в выходные

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что москвичей ждет холодная погода с кратковременным дождем в выходные. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, температура в воскресенье, 5 сентября, может понизиться до 3 градусов по области и до 5 градусов в столице. В среднем в субботу, 4 сентября, столбики термометров будут на отметке 14 градусов тепла, а в воскресенье – 12-14.

«То есть температура будет значительно ниже, чем в первый день сентября, градуса на 3 ниже климатической нормы», — сказала синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал москвичам о том, когда в столицу придет бабье лето. Оно ожидается примерно во второй половине сентября, однако точные даты пока неизвестны. Также он отметил, что третья и четвертая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!