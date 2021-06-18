Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении в столице в пятницу, 18 июня. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве небольшая облачность, без осадков, температура воздуха плюс 26 - плюс 28, по области — плюс 24 - плюс 29. Ветер южный, 1-7 метров в секунду», — рассказал Синенков.

Он добавил, что атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о жаре «миллион на миллион». «Погода будет "миллион на миллион", на языке авиационных метеорологов это означает практически чистое, ясное небо и очень спокойный ход метеопараметров», — пояснил Тишковец.

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