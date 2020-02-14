Москвичей предупредили о преждевременном окончании зимы

Климатическая зима в Москве закончилась и больше не вернется. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, передает агентство «Москва».

По его словам, в столице начался постепенный переход в весну. Потепление в Москве связано с североатлантическим колебанием — переноса с Северной Атлантики на континент воздушных масс.

«Такие колебания будут и были всегда. Этот положительный индекс североатлантического колебания, по прогнозам, продолжится до конца февраля, а в марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна, будет приходить много тепла. Думаю, зима уже закончилась, и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет», — отметил Семенов.

Синоптик также отметил, что вероятное вторжение холодных арктических масс будет кратковременным.

Ранее, 12 февраля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе более чем на месяц опередила норму. Так, температура воздуха в ближайшие выходные поднимется выше нуля, минимальная — по ночам — может составить до минус трех градусов.

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