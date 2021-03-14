Москвичей предупредили о пробуждении змей

Змеи, обитающие в лесах российской столицы, появятся в городе не раньше середины апреля. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил доктор биологических наук, герпетолог и серпентолог Владимир Черлин.

По его словам, пресмыкающиеся не потревожат горожан как минимум еще месяц, так как им не хватает солнечного тепла. При этом в московских лесах обитают в основном гадюки и ужи. Последние не кусают людей, а встреча с гадюкой — это большой риск, добавил специалист. «Нужно учитывать, что смерть может наступить не столько от самого отравления ядом гадюки, сколько от аллергической реакции на укус», — сказал Черлин, добавив, что речь идет об анафилактическом шоке.

Змеи из леса редко перебираются поближе к человеку и, как правило, не заходят далеко. Город для них — очень опасная и некомфортная среда, где они рискуют стать добычей либо кошек и собак, либо хищных птиц.

Ученый подчеркнул, что полчища змей столицу не захлестнут, однако при прогулке по определенным местам можно наткнуться на группы пресмыкающихся. Так, встретить десяток или больше змей за раз можно в местах, где пресмыкающиеся кормятся мелкими лягушками или рыбой. Также гадюки любят десятками прятаться в грудах камней, образовавшихся на пространствах, где до этого были поля.

Однако в городе могут оказаться любые виды змей из-за невнимательности хозяев, которые держат пресмыкающихся дома, или их недобросовестности, если жители намеренно выбрасывают их на улицу. «Начиная с простых питонов, которые, кстати, довольно регулярно попадаются, и заканчивая дальневосточными полозами и другими змеями», — рассказал серпентолог.

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