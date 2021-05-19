Москвичей предупредили о прохладной погоде в мае

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о прохладной погоде и коротких весенних дождях до конца мая. Такой характер погоды сохранится и в начале июня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, до конца мая температура возвращается в рамки климатической нормы. Средние температуры ночами составят от 7 до 12 градусов, в дневное время — около 18-23 градусов.

Тишковец предупредил, что уже со среды, 19 мая, практически ежедневно будут идти короткие весенние дожди, а начиная с четверга, 20 мая, в столице станет прохладно. «Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на десять градусов», — пояснил синоптик.

Кроме того, метеоролог подчеркнул, что в начале июня сильной жары тоже не будет. «Май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что главной причиной рекордной жары в Москве стал пришедший из пустыни Каракумы сухой воздух. Он также добавил, что жара связана и с тем, что сейчас энергия солнца такая же, как бывает 25-26 июля.

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