Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

В Москве до конца этой недели будет сохраняться опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

«Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины — отметки шесть-семь — опасной величины», — отметил синоптик.

По его словам, при подобных погодных условиях следует воздерживаться от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, поскольку это может быть опасно для здоровья.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что июнь 2021 года стал в Москве самым жарким за 142 года метеонаблюдений. До этого синоптики предупреждали горожан, что на этой неделе жара в Москве может установить сразу шесть температурных рекордов.

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