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Москвичей предупредили о рекорде низкого атмосферного давления
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
В Москве ожидается понижение атмосферного давления. По данным синоптиков, 31 января может повториться рекорд 1949 года, пишут «Метеоновости».
Атмосферное давление понизится до 723 миллиметров ртутного столба. Метеорологи предупреждают, что в первый день февраля циклон будет менее глубоким, а показатели давления вырастут более чем на 10 миллиметров ртутного столба.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что россиян ждет теплый конец января. По его словам, до конца месяца в Москве ожидаются снегопады. «Высота сугробов подрастет примерно на пять сантиметров», — сказал он, отмечая, что температура воздуха опустится максимум до шести градусов.