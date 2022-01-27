Москвичей предупредили о рекорде низкого атмосферного давления

В Москве ожидается понижение атмосферного давления. По данным синоптиков, 31 января может повториться рекорд 1949 года, пишут «Метеоновости».

Атмосферное давление понизится до 723 миллиметров ртутного столба. Метеорологи предупреждают, что в первый день февраля циклон будет менее глубоким, а показатели давления вырастут более чем на 10 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что россиян ждет теплый конец января. По его словам, до конца месяца в Москве ожидаются снегопады. «Высота сугробов подрастет примерно на пять сантиметров», — сказал он, отмечая, что температура воздуха опустится максимум до шести градусов.