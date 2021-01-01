Москвичей предупредили о резком похолодании

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о резком похолодании после Нового года. Об этом он сообщил в беседе с «НСН».

По его словам, с 5 января в городе изменится синоптическая ситуация. «На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — отметил Леус.

Синоптик сообщил, что днем температура составит минус четыре градуса, ночью — опустится до минус шести. При этом к 7 января в столицу могут прийти морозы. «Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до отметки минус десяти градусов, да и днем существенно теплее не будет», — сказал специалист.

Леус добавил, что первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после Нового года температура воздуха в Москве будет от 0 до минус 5 градусов, возможен небольшой снег.