Москвичей предупредили о резком похолодании

На следующей неделе температура воздуха в Москве и области понизится на более чем 10 градусов. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в воскресенье и понедельник в столичном регионе задержится летняя погода, будет до плюс 25 градусов. А начиная со вторника, 8 сентября, начнутся дожди и столбики термометров не превысят отметку в плюс 19. После этого температура будет снижаться примерно на один градус в день, и к пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов.

По словам Вильфанда, ночные температуры не превысят плюс 10 градусов.

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