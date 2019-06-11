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Москвичей предупредили о резком похолодании

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в четверг, 13 июня, ожидается похолодание до 21-23 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, до конца недели температура будет держаться на уровне 20-25 градусов. «Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой, а самое главное, понизится температура, причем сразу градусов на 8-10», — сказал он.

Жаркая погода сохранится 11 и 12 июня — в эти дни ожидается 28-30 градусов с небольшой облачностью.

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