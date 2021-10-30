Москвичей предупредили о самых сильных за год магнитных бурях

Астрономы предупредили жителей Москвы и других регионов России о самых сильных за год и, возможно, за несколько лет магнитных бурях в предстоящие выходные. Согласно прогнозу, представленному на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет в субботу, 30 октября, примерно в десять часов утра по московскому времени.

«Скорость облака составляет около 800 километров в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. После этого Земля окажется внутри облака примерно на полутора-двое суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности», — указано в сообщении.

По предварительным оценкам специалистов ФИАН, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями третьего уровня по пятибалльной шкале. «Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», — заключили они.

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