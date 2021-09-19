Москвичей предупредили о сильнейшем со времен Сталина ливне

Москвичей призвали быть осторожнее из-за надвигающихся в столицу дождей и порывов ветра. О непогоде жителей столицы предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что во второй половине дня в городе ожидаются осадки и порывы ветра до 17 метров в секунду. Непогода также ожидается в Москве 20 и 21 сентября. По данным РИА Новости, надвигающийся ливень может стать сильнейшим в Москве за 73 года, со времен правления Иосифа Сталина.

Москвичам напомнили, что во время дождей и порывов ветра не стоит парковаться рядом с деревьями или пытаться укрыться под ними.

Ранее жителей столицы предупредили о четырехдневном дожде, который начнется в воскресенье, 19 сентября. В Москве возможно выпадение более половины месячной нормы осадков. Гидрометцентр сообщил о повышенном уровне погодной опасности с 21:00 воскресенья до 21:00 вторника из-за дождя и сильного ветра.

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