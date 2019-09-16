Москвичей предупредили о сильном ветре

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, скорость ветра в столичном регионе будет достигать 12-17 метров в секунду. Период предупреждения об опасности — до утра 18 сентября.

По данным портала «Метеоновости», днем 16 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до 16 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее сообщалось о финале бабьего лета в Москве. В минувшую субботу, 14 сентября, небо начало хмуриться, прошел небольшой дождь. При этом нынешняя погода в целом соответствует климатической норме для середины первого осеннего месяца.

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