Сегодня в 10:45

Москвичей предупредили о сильном ветре

Новости /
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, скорость ветра в столичном регионе будет достигать 12-17 метров в секунду. Период предупреждения об опасности — до утра 18 сентября.

По данным портала «Метеоновости», днем 16 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до 16 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее сообщалось о финале бабьего лета в Москве. В минувшую субботу, 14 сентября, небо начало хмуриться, прошел небольшой дождь. При этом нынешняя погода в целом соответствует климатической норме для середины первого осеннего месяца.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.