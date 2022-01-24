Москвичей предупредили о сильных пробках

В понедельник, 24 января, в Москве ожидаются пробки до семи баллов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сложности будут на нескольких направлениях. «Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД», — предупредили в ведомстве о сильных пробках. Москвичам рекомендовали по возможности ограничиться общественным транспортом и не выезжать на личных автомобилях.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов на последней неделе января в Москве составит полметра. Количество осадков в январе превысит норму приблизительно на 30 процентов.