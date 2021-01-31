Сегодня в 11:26
Москвичей предупредили о «ситуативных» закрытиях ряда станций метро
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Власти Москвы напомнили жителям столицы о закрытых семи центральных станциях столичного метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
По требованию полиции с 08:00 для входа, выхода и пересадки временно закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».
Для пересадки москвичей призвали пользоваться Кольцевой линией.