Москвичей предупредили о «ситуативных» закрытиях ряда станций метро

Власти Москвы напомнили жителям столицы о закрытых семи центральных станциях столичного метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

По требованию полиции с 08:00 для входа, выхода и пересадки временно закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Для пересадки москвичей призвали пользоваться Кольцевой линией.