Москвичей предупредили о снеге

В столице на текущей неделе может пойти снег. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

Отмечается, что температура в столице будет ниже нормы. Пик холода придется на понедельник, 18 мая, и в ночь на 21 мая. «Мы даже не исключаем, что осадки в этой время будут идти не только в виде дождя, но и со снежинками», — предупредили синоптики.

По данным специалистов, в конце недели погода улучшится — осадки прекратятся, ветер ослабеет. Максимальная температура в пятницу, субботу и воскресенье составит 14-16 градусов.

«Будет солнечно, но все равно прохладно», — уточнили в центре погоды.

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