Москвичам рассказали о способной изменить их жизнь погодной аномалии

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил жителей столицы о погодной аномалии, которая изменит их жизнь в перспективе 10-20 лет. Об этом он рассказал в комментарии «Москве 24».

Так, по его прогнозу, в ближайшие декады стоит готовиться к глобальному потеплению. «Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий», — сказал климатолог.

Он отметил, что изменение погоды спровоцирует необходимость обновления гардероба. Так, одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для снега, дождя и солнца, выдерживать ветра и перепады температур.

В частности, летом стоит ожидать аномальную жару, как в 2010 году. «Жара в 25–40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами», — объяснил Карнаухов.

Ученый добавил, что за последние десятилетия сезоны уже значительно изменились. Так, если раньше зимой в столице носили валенки, то в настоящее время снег постоянно тает и нужно приобретать влагостойкую обувь. Кроме того, нормальным становится носить в зимние месяцы зонт.

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