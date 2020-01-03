Москвичей предупредили о стрессе у птиц из-за использования пиротехники

Жителей и гостей столицы призвали не использовать пиротехнику в лесопарках и природных зонах, поскольку это может вызвать стресс и панику у птиц. Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

«Во время этого стрессирования у птицы могут быть дыхательные спазмы, но если мы можем вовремя это заметить и сделать соответствующие инъекции, ввести препараты, снять спазм, то в дикой природе это уже не получится», — отметил он. Кроме того, на фоне стресса птицы часто сбрасывают необходимые для выживания перья, предупредил специалист.

Он понадеялся, что москвичи откажутся от салютов или же не будут их использовать в лесопарковых зонах.

В декабре жителям Москвы посоветовали держать домашних животных подальше от окон во время фейерверков, поскольку они могут стать причиной сильного стресса. Во время праздничных салютов енотов и хорьков рекомендуется отвлечь игрушкой или лакомством, а клетку с птицей лучше накрыть плотным покрывалом — из-за ярки вспышек она может метаться по квартире и получить травму.

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