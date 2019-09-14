Москвичей предупредили о ветре и дожде

В столичном регионе в субботу, 14 сентября, ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Согласно данным специалистов, в городе прогнозируется облачность с прояснениями, а также кратковременные дожди. Столбики термометров в Москве установятся на отметке до плюс 17 градусов, по области — до 18 градусов тепла.

Собеседник агентства отметил, что такая температура в целом соответствует климатической норме для этих чисел сентября.

Ранее стало известно о том, что погода в Москве в пятницу, 13 сентября, станет финалом бабьего лета. Столица окажется под влиянием атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Небо начнет хмуриться, пройдут незначительные дожди. В результате температура воздуха немного понизится, но все равно останется в зоне летнего комфорта.

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