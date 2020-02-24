Москвичей предупредили о волнах жары и ливнях летом

В Москве летом будут наблюдаться волны жары и ливни. Об этом предупредил жителей столицы сотрудник Главной геофизической обсерватории Андрей Киселев, передает РИА Новости.

Он отметил, что такое явление в среднем по статистике учащается. «Скорее волны жары будут более частыми, но сказать, насколько чаще, я бы поостерегся», — подчеркнул специалист, добавив, что это касается и ливней.

Ученый напомнил, что в конце 2019 года в России приняли стратегию адаптации к изменению климата, которая предусматривает создание планов адаптации и направлений хозяйственной деятельности. Киселев считает, что в планы должны входить меры по снижению негативного воздействия волн жары и ливней.

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