Москвичей предупредили о возможных оттепели и дожде на Новый год

В последний день уходящего года в Москве может начаться оттепель, предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на предварительный прогноз синоптиков.

Метеорологи ожидают, что повышение температуры начнется 30 декабря — воздух прогреется до плюс одного градуса. Днем 31 декабря до плюс четырех градусов, будет дуть южный ветер. Возможны осадки в виде снега с дождем.

Также с 26 декабря начнется прибавляться световой день. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, к Новому году продолжительность светлого времени суток увеличится на пять-шесть минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 31 декабря выходным днем в столице. Работодателям рекомендовано установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам. Аналогичное решение принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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