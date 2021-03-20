Москвичей предупредили о возможных снегопадах в апреле

В Москве в первой декаде апреля может выпасть снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

«Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет…» — сказал он.

Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта, отметил он.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам медленный приход «вяловатой» весны. Он отметил, что с понедельника, 22 марта, температура все же начнет расти — к середине недели в столичном регионе потеплеет до плюс 5-7 градусов.

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