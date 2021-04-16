Москвичей предупредили о возвращении ночных заморозков

В ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье возможны заморозки. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Ее слова приводит «Российская газета».

Паршина отметила, что температура воздуха может опуститься до минус одного градуса. Она пояснила, что заморозки ожидаются из-за прихода в столицу скандинавского циклона, который должен вытеснить теплые антициклоны.

Эксперт добавила, что в ночь на 21 апреля температура воздуха может составить от нуля до плюс пяти градусов. Также ожидаются смешанные осадки в виде дождя со снегом.

14 апреля погода в Москве побила рекорд 59-летней давности. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 15:00 воздух на базовой столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,5 градуса. Он добавил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1962 году при температуре 20,8 градусов.

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