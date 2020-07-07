Москвичей предупредили о высокой вероятности шквалов и смерчей

В столичном регионе существует высокая вероятность града, шквала и смерча во вторник, 7 июля, передает агентство «Москва» со ссылкой на слова ведущего научного сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, поэтому ожидается переменная облачность. Вечером ливни, грозы, местами сильные, высокая вероятность града, шквала, смерча. Ветер юго-восточных румбов, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 20 метров в секунду», — сообщил метеоролог.

Тишковец отметил, что температура воздуха в Москве составит плюс 30-32 градуса, в Московской области — 27-32 градуса, а на юго-востоке до плюс 35 градусов. Он также сообщил, что атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!